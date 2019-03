Nowy koszyk zakupowy GUS namieszał w inflacji. W centrum uwagi żywność i prąd

Inflacja w miesiąc skoczyła z 0,7 do 1,2 proc. To efekt drożejącej żywności, przede wszystkim warzyw. Do tego doszły zmiany w obliczeniach GUS, który musiał zrewidować tzw. koszyk zakupowy, bo Polacy mają coraz więcej pieniędzy i chętniej je wydają.

