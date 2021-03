Nowy Ład. Kiedy poznamy plany? Polityk PiS: możliwe, że w połowie kwietnia

butaprenowy r... 12 godz. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Oto nowy lad Prezes ma plany, wie, co należy, W uśmiechach cały swe dziąsla szczerzy, Ma rozwiązania dla wszystkich ludzi, Więc znów nadzieję powszechną budzi! PiS da każdemu szczęścia dwa worki, Z czystego srebra cudne paciorki, Da nowe auta i nowe domy, I wszystkim ludziom rozda miliony. Prawym Polakom PiS wszystko da, Bo takie plany pan prezes ma. Da obiecanki i da cacanki Da coś dla Józka i da dla Anki. Od PiS-u manna to lecieć będzie, Co dzień wygłosi prezes orędzie, Wypłaty będą wielkie jak słonie, A prezes będzie siedział na tronie!