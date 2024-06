Nowy obraz globalnej gospodarki i poziomu życia na świecie. Bank Światowy publikuje raport

Parytety siły nabywczej a kursy walutowe

Kluczowe wnioski z nowych danych

Jak wynika z danych, w 2021 roku trzy największe gospodarki wytworzyły ponad 40 proc. globalnego PKB mierzonego parytetem siły nabywczej. Chiny były największą gospodarką z 19-procentowym udziałem, USA drugim z ponad 15 proc., a Indie trzecim z 7 proc. Kraje o średnich dochodach zwiększyły swój udział w globalnym PKB do 53 proc., z 51 proc. w 2017 roku. Kraje o wysokich dochodach, gdzie mieszka jedna szósta ludności świata, wytworzyły 46 proc. globalnego PKB.

Wśród regionów, Azja Wschodnia i Pacyfik miały najwyższy udział w globalnym PKB, generując jedną trzecią w 2021 roku. Europa i Azja Środkowa wytworzyły jedną czwartą, Ameryka Północna była trzecim co do wielkości regionem z 17 proc., następnie Azja Południowa z 9 proc., Ameryka Łacińska i Karaiby z 7 proc., Bliski Wschód i Afryka Północna z 5 proc., a Afryka Subsaharyjska z nieco ponad 3 proc.

Zróżnicowanie poziomu życia na świecie

Dane pokazują również, że w 2021 roku trzy czwarte ludności świata mieszkało w krajach, gdzie średni dobrobyt materialny populacji był poniżej średniej globalnej. Stany Zjednoczone miały najwyższy standard życia na świecie, czterokrotnie wyższy od średniej światowej. Wniosek ten jest możliwy dzięki wskaźnikowi "faktycznej konsumpcji indywidualnej " (AIC) z ICP, który obejmuje wydatki bezpośrednio przynoszące korzyści jednostkom, w tym usługi świadczone przez rządy lub inne podmioty. AIC per capita jest dokładniejszą miarą poziomu życia niż PKB per capita, ponieważ koncentruje się wyłącznie na konsumpcji podnoszącej dobrobyt materialny, a nie na szerszej aktywności gospodarczej.

Jak czytamy dalej, w niektórych z najbogatszych krajów świata, AIC per capita może stanowić zaledwie jedną trzecią lub nawet mniej PKB per capita. Różnica ta wynika z tego, że PKB zawiera znaczący wkład inwestycji, zasobów naturalnych i produkcji nierezydentów pracujących na terytorium danego kraju, co zwiększa PKB, ale niekoniecznie odzwierciedla wydatki przynoszące korzyści jednostkom.