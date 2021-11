Nowy Office. Wszystko, czego potrzebuje mała firma

Pakiet Microsoft 365, oferujący aplikacje i usługi w formie subskrypcji, z sukcesem wykorzystują zarówno duże, jak i zupełnie małe, nawet jednoosobowe firmy. Jest jednak wielu przedsiębiorców, którzy przyzwyczajeni są do tradycyjnej formy aplikacji, za którą raz się płaci i potem korzysta przez lata. Czasem też właściciele takich firm dochodzą do wniosku, że nie wykorzystają w pełni możliwości, jakie daje oferta subskrypcji i nie chcą płacić za to, czego nie używają.

Z myślą o takich firmach Microsoft – obok oferty Microsoft 365 – rozwija również pakiet Office w tradycyjnej wersji.

Tegoroczna edycja łączy zastosowania domowe i biznesowe od jedną nazwą Microsoft Office Home & Business 2021. Jest więc najbardziej aktualnym pakietem biurowym, jaki można kupić bez subskrypcji, a zawiera nowości i udogodnienia zaczerpnięte wprost z rozwiązań Microsoft 365, w tym te dotyczące współpracy w czasie rzeczywistym.

Design w najlepszym stylu

Pakiet Office 2021 pojawił się w tym samym dniu, w którym Microsoft zaczął wprowadzać na rynek Windows 11. To na pewno nie był przypadek – wystarczy przyjrzeć się nowemu Office’owi.

Bardzo wpisuje się w wygląd nowego systemu, z zaokrąglonymi oknami, bardziej neutralną paletą kolorów i ogólnie "miękkim" wyglądem. Interfejs został mocno przeprojektowany, dzięki nowej ikonografii jest bardziej przejrzysty. Dodano też pełny tryb ciemny, co oznacza, że czarne jest również tło edytowanych w tym trybie dokumentów.

Oczywiście pakiet w wersji 2021 działa bez problemu z Windows 11. Tu warto dodać, że aplikacja Teams została wbudowana w system Windows 11, ale dzięki pakietowi Office 2021 będziesz mógł z niego korzystać również w systemach Windows 10 i macOS.

Współpraca w najefektywniejszej formie

Dzięki Office 2021 współpraca na plikach w czasie rzeczywistym działa tak, jak powinna, czyli na bieżąco widzimy zmiany wprowadzane przez inne osoby, a one widzą zmiany, które my nanosimy. Kolorowe kursory wskazują tożsamość każdej osoby. Jedyny warunek to zapisanie pliku w usłudze OneDrive, która – w podstawowej wersji i małej, ale wystarczającej na początek pojemności – jest bezpłatnie dla każdego użytkownika Windows.

Pakiet Office 2021 jest zintegrowany z funkcjami czatu i wideo Microsoft Teams. Daje więc możliwość czatowania i uczestniczenia w rozmowach wideo usługi Teams bezpośrednio w pakiecie.

Dla niektórych użytkowników dobrą wiadomością jest też dodanie obsługi formatów pakietu LibreOffice, dzięki czemu, jeśli otrzymamy od kogoś plik stworzony w tym open source’owym pakiecie, nie będziemy mieli problemów z jego edycją.

Nowe funkcje w nowym Office

Microsoft 365 jest usługą, która udostępnia na bieżąco wszystkie nowe wersje aplikacji, w tym dodawane funkcje. Aplikacje w wersji klasycznej, kupowane w ramach pakietu Office 2021 są oczywiście aktualizowane pod względem ich stabilności i bezpieczeństwa, ale nie będą miały dodawanych nowych funkcji w ramach tych aktualizacji.

Nowy Office jest jednak naszpikowany nowościami, zaczerpniętymi wprost z usługi subskrypcyjnej. To między innymi:

Nowe funkcje Excela, w tym X. WYSZUKAJ, która umożliwia wyszukiwanie elementów w tabeli lub w zakresie według wierszy i zwracanie wyniku w wybranej komórce tabeli. Nowością są także tablice dynamiczne, dzięki którym można napisać jedną formułę i otrzymać tablicę wartości, czyli skomplikowane do tej pory formuły zamieniono na przyjemną i łatwą w użyciu funkcję.

Nowa funkcja X.DOPASUJ pozwala na wyszukanie elementu w tablicy i zwracanie ich względnej pozycji. To wszystko brzmi nieco skomplikowanie dla "zwykłych zjadaczy" Excela, ale ci, którzy profesjonalnie korzystają z tego narzędzia, z pewnością docenią to, że teraz te funkcje są dostępne również w wersji niesubskrypcyjnej.

Nowy PowerPoint to między innymi ulepszona funkcja nagrywania pokazu slajdów, które obejmują nagrywanie wideo prezentera, pisma odręcznego i wskaźnika laserowego.

Nowy Outlook oferuje wyszukiwanie błyskawiczne, czyli ulepszoną opcję znajdywania haseł. Ma też możliwość tłumaczenia wiadomości na ponad 70 języków. Można też korzystać przy tworzeniu wiadomości z pisma odręcznego.

Nowy Access (dostępny w rozszerzonych pakietach dla przedsiębiorstw) to nowy manager tabel połączonych i nowy typ danych rozszerzonej dany/godziny.

Dla tych, którzy lubią to, co znają

Office Home & Business 2021 to odpowiedź Microsoftu na potrzeby użytkowników, którzy lubią pracować w znanym środowisku, do którego przywykli przez lata. Warto zauważyć, że aż 58 procent firm korzysta z pakietu Office właśnie w wersji niesubskrypcyjnej. To daje im poczucie stabilności i kontroli kosztów. Teraz mogą też skorzystać z rozwiązań do tej pory oferowanych tylko przez usługę Microsoft 365, w tym długo wyczekiwane udogodnienia pracy zespołowej i zdalnej.

Pakiet Microsoft Office Home & Business 2021 sprzedawany jest w wersji klasycznej i cyfrowej (pliki instalacyjne do pobrania ze strony Microsoftu).

Te przedsiębiorstwa, które dodatkowo potrzebują aplikacji Access i Publisher, mogą kupić pakiet Office Professional 2021 wyłącznie w wersji cyfrowej. Jeden zakup umożliwia instalację na jednym komputerze.

Wszyscy, którzy zakupią nowego Office 2021, otrzymują dostęp do pomocy technicznej Microsoft bez dodatkowych kosztów przez 60 dni od zakupu.

Materiał powstał przy współpracy z Microsoft

Business microsoft office