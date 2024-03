Nowy raport dotyczący zbóż. Wkłada kij w mrowisko

Zobacz także: Rosja sprzedaje to, co ukradła. Uderzenie w całą Unię Europejską

Ceny w Polsce spadają, jak i na świecie

Z opracowania najnowszej analizy dowiadujemy się, że na polskim rynku dzieje się to samo, co na rynkach światowych. Kontrakty futures na paryskiej giełdzie MATIF stale spadają. W tym sezonie mają na to wpływ Australia i Argentyna, które odnotowują dużą nadwyżkę produkcji. W zeszłym sezonie odpowiedzialna za to była Rosja, która posiadała nadwyżkę 63 mln ton pszenicy i 14,9 mln ton zboża paszowego.