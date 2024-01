Cios w ukraińską gospodarkę znad polskiej granicy. Ale Kijów widzi światełko w tunelu

Od momentu inwazji Polska i Ukraina bardzo się do siebie zbliżyły: zarówno dyplomatycznie, jak i gospodarczo. Cieniem na relacjach obu państw kładzie się jednak obecna blokada granicy. Mimo to wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy widzi perspektywy do zacieśniania współpracy z naszym krajem.