Polski cios w ukraińską gospodarkę. "Spadek o 700 mln dolarów"

Blokada granicy polsko-ukraińskiej

W połowie miesiąca do akcji przewoźników w Medyce dołączyli rolnicy z Podkarpacia , domagając się przede wszystkim dopłat do kukurydzy, niepodnoszenia podatku rolnego oraz dodatkowych pieniędzy na kredyty płynnościowe. W ich przypadku protest został warunkowo zawieszony do 2 lub 3 stycznia .

Po rozstrzygnięciu wyborów parlamentarnych w Polsce Rada Najwyższa Ukrainy zwróciła się do nowo wybranych Sejmu i Senatu RP z propozycją współpracy ws. odblokowania granicy. "Blokowanie przepływu towarów przez granicę nieuchronnie doprowadzi do pogorszenia i tak już trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie i utrudni odbudowę gospodarki naszego kraju" - napisali ukraińscy deputowani.

NBU o stratach w związku z protestem polskich przewoźników

Bliżej przełomu

Nie ustaje natomiast protest przewoźników. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie zakomunikowała, że w sobotę w 12-dniowej kolejce do przejścia w Dorohusku na odprawę czeka ok. 1,7 tys. pojazdów ciężarowych, a przed przejściem w Hrebennem stoi ok. 750 tirów, a czas oczekiwania to ok. sześciu dni. Przepuszczanych jest kilka aut na godzinę.