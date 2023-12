Przełom na granicy. Są nowe ustalenia z Ukrainą

Szef resortu infrastruktury zdradził, że "Ukraina jest gotowa do powołania grupy roboczej, która przeanalizuje umowę będącej kością niezgody" . - Czekam na oficjalną rozmowę z ministrem spraw zagranicznych i oficjalne noty. Wtedy chciałbym jak najszybciej doprowadzić do tych rozmów, żeby zacząć od wskazania problemów i propozycji ich rozwiązania - dodał Klimczak.

"Nasi przewoźnicy zostali wyeliminowani

- Nie brano pod uwagę tego, co się dzieje na rynku konkurencji, w tym w Polsce, bo to polski przewoźnik, polski obszar transportu był najbardziej narażony na tę konkurencyjność . Jeżeli będzie dochodziło do kolejnego podsumowania (umowy między Unią Europejską a Ukrainą - przyp. red.) – a do takiego podsumowania mamy prawo już od marca – będziemy wskazywać na te negatywne aspekty, które mają miejsce w Polsce - zapowiedział szef ministerstwa infrastruktury.

Klimczak dodał, że początkowo w rozmowach z Ukraińcami "nie było mowy o żadnych ustępstwach" , jednak po kilku dniach okazało się, że jest pierwsza gotowość do rozmowy. - Pole do negocjacji jest dosyć duże. Mam nadzieję, że także będzie skuteczne - stwierdził Klimczak.

Zmiany w e-kolejkach?

Klimczak powiedział, że w sprawie przewoźników rozpoczęto negocjacje z ukraińskim rządem, prowadzone są też rozmowy z Komisją Europejską . Planowane są też zmiany w Inspekcji Transportu Drogowego i ruszyła koordynacja pracy służb, żeby "wychwycić wszystko to, co jest nielegalne".

Kilkanaście dni czekania

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie podała, że w sobotę w 12-dniowej kolejce do przejścia w Dorohusku na odprawę czeka ok. 1,7 tys. pojazdów ciężarowych, a przed przejściem w Hrebennem stoi ok. 750 tirów, a czas oczekiwania to ok. 6 dni.