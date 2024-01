Putin może się zdenerwować. Ukraina zdradza nam swój "plan B"

Jednak przedłużający się atak wroga dewastuje gospodarkę Ukrainy . A jej los jest jednym z najistotniejszych czynników dalszych zdolności do obrony naszych sąsiadów. W 2022 r., czyli w roku inwazji, nastąpił szok i PKB kraju spadło o ok. 30 proc .

Gospodarka Ukrainy podnosi się po wstrząsie

W 2023 r. jednak rozpoczął się proces powolnej odbudowy, o czym money.pl opowiada wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU) Serhij Nikołajczuk. Z danych Państwowej Służby Statystycznej wynika, że PKB w trzecim kwartale wzrósł o 9,3 proc. , choć NBU szacowało go na poziomie 8,2 proc. Jednocześnie przyrost w porównaniu do drugiego kwartału wyniósł 0,7 proc.

Dane z ostatnich miesięcy sugerują, że gospodarka ukraińska przestawiła się na funkcjonowanie w trybie wojennym, na co zwrócił uwagę Yaroslav Trofimov z "The Wall Street Journal", gdy komentował dane za drugi kwartał (wtedy to PKB urosło o 19,5 proc. rok do roku).

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku danych rok do roku występuje tzw. efekt bazy. Dane z dwóch wspomnianych kwartałów 2023 r. porównuje się do analogicznych okresów 2022 r. A wtedy mieliśmy do czynienia z zapaścią (spadek PKB o 36,9 proc. w drugim kwartale i 30,6 proc. w trzecim). Mimo to nasz rozmówca zachowuje ostrożny optymizm i podkreśla, że NBU w październiku zmieniło swoją prognozę wzrostu PKB za cały 2023 r. z 2,9 proc. do 4,9 proc.