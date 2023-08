Gospodarka Ukrainy się łamie. Dramatycznie zła sytuacja Zełenskiego

Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), do problemów Ukrainy wynikających m.in. z utraty części terytorium, zniszczeń infrastruktury energetycznej czy blokad szlaków handlowych doszły konsekwencje gospodarcze.

Wojna w Ukrainie przyciąga mniej zagranicznych inwestycji

To jednak nie wszystko. PIE twierdzi, że 42,2 proc. wydatków budżetowych przeznaczono w 2022 r. na cele obronne. Oznacza to dziewięciokrotny wzrost wydatków. Jednocześnie dochody budżetowe wzrosły jedynie o niecałe 50 proc. Działania wojenne zatrzymały też napływ inwestycji zagranicznych, których wartość spadła z ponad 7 mld dol. w 2021 roku do zaledwie 190 mln dol. w pierwszych trzech kwartałach 2022 r.