Rekordowa dziura prezydenta Zełeńskiego. To teraz główny problem Ukrainy

Ukraiński parlament przyjął ustawę budżetową na 2024 r. Przewiduje on rekordowy deficyt w wysokości 1,58 bln hrywien (ok. 43,7 mld dolarów). Kijów wierzy, że część dziury uda zasypać dzięki wsparciu od partnerów zagranicznych. Problem w tym, że to źródełko wysycha, co pokazują wydarzenia w USA.