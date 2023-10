Paraliż polityczny w USA. Biały Dom chce wesprzeć Ukrainę, ale Kongres już niekoniecznie

Kongres kręci nosem na pomysł wsparcia Ukrainy

Dowodem na to ma być sytuacja z lata. Biały Dom zwrócił się wtedy do kongresmenów o uruchomienie dodatkowych 24 mld dolarów na pomoc wojskową i finansową dla Kijowa . Miała ona wystarczyć na jeden kwartał.

Ważą się losy nastawienia USA do Ukrainy

Nie ma pewności, ile pieniędzy z nowego pakietu rozważanego przez Biały Dom miałoby trafić do Kijowa. Jednak według "The New York Times" oraz telewizji CBS Izrael zwrócił się do Białego Domu o sprzęt o wartości 10 mld dolarów, w tym amunicję artyleryjską 155 mm, dodatkowe rakiety do systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła oraz zestawy JDAM, systemy zmieniające niekierowane bomby lotnicze w bomby precyzyjne.