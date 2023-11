Nowy rząd będzie miał problem. Musi wprowadzić opłaty. "Terminy napięte"

Opłaty na autostradach. Co zrobi nowy rząd?

W ramach kończącej się właśnie procedury rewizji KPO polski rząd chciał m.in. przesunąć termin ustanowienia obszaru poboru opłat na nowych drogach z I kw. 2023 r. na II kw. 2024 r. Na to jednak przystać nie chciała Komisja Europejska . Ostatecznie udało się dojść do porozumienia i data graniczna wprowadzenia nowych opłat dla ciężarówek przesunięta została z I kw. 2023 r. na ostatni kwartał tego roku.

Wszystko więc wskazuje na to, że to zadanie będzie już realizował nowy rząd pod wodzą Donalda Tuska.

- Zdajemy sobie sprawę, że terminy napięte, a niektóre zostały już przekroczone ze względu na to, że Polska do tej pory nie spełniła kryteriów uruchomienia KPO. Trzeba niektóre rzeczy uzupełniać, a tam, gdzie będzie to konieczne, prosić o prolongaty terminów - mówi w rozmowie z money.pl poseł Dariusz Klimczak z PSL, wskazywany przez media jako przyszły minister infrastruktury.