Nowy trop w sprawie wysadzenia Nord Stream 2. Prowadzi do Rosjanki

Rosjanka miała brać udział w wysadzeniu gazociągów

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że jacht "Andromeda" miała wynająć w Polsce kobieta posiadająca rosyjski paszport i przebywająca obecnie w Rosji. To właśnie on miał posłużyć do transportu ładunków wybuchowych na miejsce sabotażu.