Nowy upadły kraj na mapie świata. "Najgorszy kryzys od dziesięcioleci"

trek 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Spokojnie, za kilka miesięcy ich przebijemy pod względem podwyżek. W zasadzie jesteśmy w dość podobnej sytuacji - większość surowców energetycznych też musimy sprowadzać, a ich ceny rosną. Dodatkowo obok trwa wojna, do której chce przystąpić nasz rząd, co skutkuje wycofywaniem się zagranicznych inwestycji z Polski, co pociąga za sobą spadek wartości złotówki. Dokładając do tego miliony uchodźców którzy też potrzebują jedzenia, sprawi że ceny pójdą w górę Mamy dodatkowo kilka innych problemów, które będą wpędzać w recesję gospodarkę, jak choćby starzejące się elektrownie, czyli za jakiś czas czekają nas wyłączenia energii elektrycznej. Wesoło nie będzie, dlatego nie ma się co dziwić że pis i spółka ciągną do wojny z ruskimi. Wojna rozwiązuje wiele problemów i obniża społeczne oczekiwania...