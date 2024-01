O co chodziło w aferze gruntowej? To za nią sądy skazały Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

To oznacza, że dwaj politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą już wyłącznie złożyć wniosek o kasację wyroków do Sądu Najwyższego . Jeden i drugi jednak uważają, że nie powinni ich usłyszeć, gdyż – ich zdaniem – od tej sprawy uwolnił ich akt łaski Andrzeja Dudy z 2015 r.

Czym była afera gruntowa?

Afera gruntowa, jak media nazywają aferę korupcyjną, wybuchła w połowie 2007 r. w czasie rządów koalicji: Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. O sprawie zrobiło się głośno, gdy ówczesny premier Jarosław Kaczyński zdecydował się zdymisjonować wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera . Decyzja ta zresztą doprowadziła do rozpadu rządu i w konsekwencji do przedwczesnych wyborów parlamentarnych .

Jednak w trakcie przygotowań do niej CBA miało odkryć, że część łapówki miała trafić do Andrzeja Leppera, Janusza Maksymiuka (to polityk Samoobrony) i jeszcze jednej osoby. Ostatecznie agenci przekazali tzw. kontrolowaną łapówkę za odrolnienie gruntu na Mazurach, co miało dokonać się w Ministerstwie Rolnictwa, którym kierował ówczesny lider Samoobrony.