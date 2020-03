Obietnice wyborcze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej warte 45 mld zł? Wiceminister podsumowuje konwencję

Sporo miejsca Małgorzata Kidawa-Błońska poświęciła ochronie zdrowia. - Od dawna też słyszę o tych mitycznych 6 proc. na służbę zdrowia. No to na co czekamy? - pytała Kidawa-Błońska. Zapowiedziała projekt ustawy, która zwiększy finansowanie służby zdrowia, a dokładnie - zagwarantuje dodatkowy 1 proc. PKB na takie cele. Podkreśliła wielokrotnie, że skoro sytuacja gospodarcza jest na tyle dobra, że mogą być realizowane inne programy społeczne, to priorytetem powinna być poprawa sytuacji właśnie w szpitalach.