Objęta sankcjami pasierbica Ławrowa ma mieszkanie w Londynie za 4,4 mln funtów

Polina Kowaliewa trafiła w czwartek na najnowszą listę 65 osób i podmiotów objętych sankcjami przez rząd Wielkiej Brytanii. Jest jedną z najmłodszych osób na liście. Sankcje dotyczą zamrożenia majątku na terenie Wielkiej Brytanii i zakazu dokonywania jakichkolwiek transakcji przez osoby i firmy z Wysp. Osoby fizyczne dostały zakaz wjazdu do tego kraju. Wcześniej podobnymi sankcjami Brytyjczycy objęli m.in. Romana Abramowicza.

Studentka kupuje apartament za ponad 4 mln funtów

W 2016 r. Kowaliewa kupiła za 4,4 mln funtów (ok. 25 mln zł) apartament w londyńskiej dzielnicy Kensington z widokiem na pobliski Holland Park. W budynku, w którym znajduje się jej apartament, są m.in. basen, siłownia, spa, kino i symulator do gry w golfa. Wcześniej mieszkała w innym apartamencie w Londynie, który należy do rosyjskiej ambasady. W mediach społecznościowych Kowaliewa publikowała zdjęcia z licznych podróży po świecie, jednak po rosyjskiej napaści na Ukrainę je usunęła.