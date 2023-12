Obniżenie taryf nie oznacza niższych cen za prąd. Ekspert wyjaśnia

Zatwierdzone przez prezesa URE ceny energii w taryfach sprzedawców na 2024 r. są niższe o 31,3 proc. w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2023 r. (ceny spadną z 1076,7 zł do 739,3 zł).

Taryfy w 2024 r.

- Ustawowy mechanizm zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ma na celu zabezpieczenie odbiorców przed wzrostami cen energii. Prezes URE weryfikuje, czy zaproponowane taryfy wynikają z kosztów sprzedawców energii. Gwarantuje to odbiorcom, że wysokość taryf jest zbliżona do faktycznego kosztu energii na rynku. Tak też się stało w tym roku - wyjaśnia Sołtys.

Jak zauważa Sołtys - decyzją prezesa URE ceny zostały obniżone z tegorocznego poziomu 1,05-1,13 zł/kWh netto do około 0,74 zł/kWh netto w przyszłym roku. Odzwierciedla to trendy rynkowe.

Niższe taryfy, to nie niższe ceny

W piątek wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zamrażającą ceny energii od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. W tej sytuacji większość gospodarstw domowych do końca czerwca będzie płacić zamrożoną, obecną stawkę. W lipcu ceny prawdopodobnie wzrosną.

- Warto podkreślić, że została ona (taryfa - przyp. red.) zatwierdzona przez prezesa URE dwa lata temu, w grudniu 2021 r., jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie, która wstrząsnęła polskim i europejskim rynkiem energii. Aktualnie obowiązujące limity zużycia energii sprzedawanej po preferencyjnej cenie zostaną obniżone o połowę, proporcjonalnie do długości trwania działań osłonowych – np. zamiast dotychczasowego limitu 3000 kWh na 12 miesięcy będzie obowiązywał limit 1500 kWh na 6 miesięcy (do końca czerwca) - zaznacza nasz rozmówca.

Ceny na rynku spadają

Po inwazji na Ukrainę ceny węgla i gazu mocno skoczyły, ale w ciągu roku zaczęły się stabilizować. - Są wciąż wyższe niż przed agresją Rosji na Ukrainę, jednak znacznie niższe niż w 2022 r. Stąd też niższe rok do roku koszty wytwarzania energii i niższe ceny na rynku hurtowym dały spółkom energetycznym przestrzeń do zaproponowania niższych niż w ubiegłym roku taryf - uważa Marcin Sołtys.

Koszty wytworzenia energii w Polsce wciąż jednak pozostają pod presją wysokich kosztów emisji dwutlenku węgla. Jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie w ciągu kilkunastu miesięcy wzrosły one z ok. 20-30 euro za tonę do 80 euro/t i na tym poziomie pozostają do dziś. - Jest to szczególnie istotne dla polskiej energetyki, która wciąż należy do najbardziej emisyjnych w Europie - ocenia Sołtys.