wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 2 godziny temu

Obostrzenia do zmiany. Rzecznik MŚP ostrzega przed upadkami firm i bezrobociem

Bezzwłoczny przegląd wprowadzonych ograniczeń, powrót do rozmów z zamkniętymi branżami, umożliwienie otwarcia przedsiębiorstw - to zdaniem Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, warunek konieczny do ratowania polskiej gospodarki.

Podziel się Dodaj komentarz