Obostrzenia. Zmasowane kontrole, zero litości, wysokie kary. Rząd szykuje się na krnąbrnych przedsiębiorców

Przedstawiciele wielu branż coraz głośniej mówią, zę nie mają już nic do stracenia. powtarzają, że jak nie da się im pracować, to nie beda mieli do czego wracać. Rząd otwiera od lutego jednak tylko galerie handlowe, galerie sztuki i muzea. Zapowiada też zerową tolerancję dla łamiących zakaz.