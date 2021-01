Obowiązkowe testy na COVID-19 mogą wpłynąć na ceny biletów lotniczych. ULC ocenia, że nawet o ok. 500 zł

Samson przypomniał, że pandemia spowodowała czasowe zamykanie międzynarodowego ruchu lotniczego. W efekcie mniej pasażerów podróżowało i było mniej operacji lotniczej. Pierwszy kwartał ubiegłego roku jeszcze jakoś wyglądał pod względem działania przewoźników, jednak potem już doszło do, jak to określił, totalnego zawieszenie rynku.

Zwrócił uwagę, że jeżeli szczepionka jest niedostępna, to wprowadzanie takiego sztucznego ograniczenia jeszcze bardziej ograniczyłoby ruch lotniczy. Dla niego byłby to czarny scenariusz. Jego zdaniem on się jednak nie zrealizuje do końca tego roku.

- Jeślibyśmy postawili na testy, to testy kosztują. Bedzie to dodatkowe pewne ograniczenie, polegające na tym, że do ceny biletu trzeba będzie dołożyć jeszcze cenę testu. A taki test robiony prywatnie to ok. 500 zł - powiedział Samson.