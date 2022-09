Obrona konieczna w świetle prawa

Czym jest obrona konieczna?

Na czym polega obrona konieczna?

Jakie są granice obrony koniecznej?

Obrona konieczna w prawie karnym dotyczy wyłącznie osób zaatakowanych i tylko osoba napadnięta ma prawo do takiej obrony. To oznacza, że tylko atakowany może odpierać zamach wszelkimi dostępnymi dla siebie środkami, które są konieczne do tego, by zmusić napastnika do odstąpienia od kontynuowania tego zamachu.