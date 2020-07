Oczekiwanie na late poll. Sytuacja bez precedensu. Wyniki exit poll nie rozstrzygnęły wyniku wyborów

To bezprecedensowa sytuacja. Na podstawie danych exit poll nie da się określić, kto wygrał niedzielną drugą turę wyborów. Wszystko dlatego, że margines błędu przy tego rodzaju badaniach to między 2 a nawet 4 pkt procentowe, a różnica w wynikach obu kandydatów to zaledwie 0,8 pkt proc.

Podziel się Dodaj komentarz