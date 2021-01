Od koronawirusa do wirusa biedy. Nierówności pogłębiają się także w Polsce

Jest grupa osób, dla której koronakryzys już dawno się skończył, a być może ani przez chwilę nie był przez nią przesadnie odczuwalny. Ci szczęśliwcy to m.in. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffet, Larry Page i inni. Łącznie 1000 osób, których majątki – trudne do wyobrażenia dla przeciętnych ludzi – nie tylko nie zmalały, ale w wielu przypadku pomnożyły się.

"Podczas gdy 1000 najbogatszych osób odzyskało swoje straty w koronakryzysie w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy, najbiedniejszym przezwyciężenie ekonomicznych konsekwencji pandemii zajmie dekadę” – czytamy w najnowszym raporcie organizacji Oxfam, prezentowanym co roku przed Forum Ekonomicznym w Davos.

Trzeba jednak doprecyzować, że owe gigantyczne majątki, o których pisze Oxfam, to nie jest realna gotówka, ale szacunkowa wycena posiadanych aktywów, np. pakietu akcji, który jest w posiadaniu danego przedsiębiorcy. Jeśli dana firma prosperuje, to inwestorzy są skłonni więcej płacić za pojedynczy walor, a więc z automatu rośnie wspomniany majątek.

Używanie porównań w odniesieniu do majętności takich osób, jak Zuckerberg czy Gates może wydać się kontrowersyjne, ale ma ważny cel. Chodzi o to, aby pokazać, że pandemia koronawirusa pogłębiła już istniejące różnice społeczne. Co charakterystyczne, ten wzrost dysproporcji pojawił się równocześnie w niemal wszystkich krajach, zarówno uprzemysłowionych, jak i wschodzących, rozwijających się.