Od niedzieli wyższa opłata paliwowa. Czego powinni się spodziewać na stacjach kierowcy?

O co chodzi? O zmiany w opłacie paliwowej i akcyzie na paliwa. Jedna idzie w górę, druga idzie w dół.

To nie pierwsza podwyżka opłaty paliwowej w 2020 rok. W styczniu zaczęła obowiązywać nowa stawka, która ustalona została w listopadzie zeszłego roku. Ministerstwo Infrastruktury przewidywało wówczas wzrost stawek opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz na 2020 rok. Stawka za 1000 l benzyn silnikowych miała wzrosnąć z 133,21 zł do 138,49 zł. Okazało się, że to za mało, więc trzeba jeszcze dołożyć. Zgodnie z opublikowanym 27 lutego obwieszczeniem opłata ma wynieść jednak 155,49 zł za 1000 litrów benzyny.