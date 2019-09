infrastruktura oprac. Katarzyna Izdebska-Białka 1 godzinę temu

Odcinek drogi na Szczytno oddany do użytku. Dwa kilometry, a robią różnicę

"Oddaliśmy do ruchu odcinek drogi krajowej 53 od węzła Pieczewo do węzła Klewki. Jest to odcinek o długości 2,3 km, realizowany wraz z obwodnicą Olsztyna" - poinformowała GDDKiA.

