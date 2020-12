Odejście od węgla. Morawiecki mówi o transformacji Śląska

Podczas spotkania w sieci udział brali m.in. Mateusz Morawiecki i unijna komisarz ds. energii Kadri Simson. Premier, który jest jednocześnie komitetu sterującego rządowego Programu dla Śląska, przypomniał, że w Polsce będzie dokonywać się transformacja energetyczna, co doprowadzi także do transformacji samego Śląska. Szef rządu zaznaczył, że musi temu procesowi towarzyszyć nadzieja.

- To kwestia najwyższej wagi, ponieważ z naszej świadomości rodzą się też odpowiednie czyny i wola działania, która ma doprowadzić do tego, że rzeczywiście Śląsk po kilku latach przejdzie zasadniczą zmianę, która będzie nie tylko rewolucją technologiczną, ale jednocześnie rewolucją moralną w tym sensie, że na pewno na boku nie będą pozostawieni pracownicy, prawa pracownicze i los polskich rodzin - zadeklarował Morawiecki.

- Chcemy, żeby procesy zmian zachodziły z uwzględnieniem czynnika społecznego i to jest warunek sine qua non realizacji bardzo wielu działań, które wiążą się też z polityką klimatyczną Unii Europejskiej - wskazał.

- Dlatego wierzę, że Śląsk może być takim hubem technologicznym. Wyraz tego daliśmy w ostatnim czasie, kiedy to właśnie na Śląsku postanowiliśmy ulokować fabrykę samochodów elektrycznych: rodzącą się nową technologię, którą chcemy z największymi partnerami z całego świata rozwijać, co dzieje nadzieję na jej realizację, a potem na sprzedaż produktów produkowanych w tej fabryce - uznał.

Jednak by w ogóle można było mówić o transformacji, potrzebne są fundusze. Morawiecki stwierdził, że proces ten odbędzie się w sposób najkorzystniejszy i najmniej kłopotliwy dla mieszkańców regionu tylko wtedy, kiedy do Śląska trafi "duży zastrzyk pieniędzy".

- W długiej nocnej dyskusji udało się jednak przekonać naszych partnerów co do wyjątkowej sytuacji Śląska i polskiego systemu wydobywczo-energetycznego. Świadczą o tym te zapisy, które - podsumowując - oznaczają, że do całej Polski w najbliższej dekadzie trafi ok. 250 mld złotych na zmiany energetyczne, z czego ogromna część na Górny Śląsk i do Zagłębia - podkreślił premier.