Odmrażanie gospodarki. Wesela i komunie szybciej niż zapowiadano

Ona Polka 1 godz. temu

Dla mnie ważne jest to by dziecko przyjęło sakrament komunii w kościele. A nie otoczka osób jedzacych i pijacych przy suto zastawionym polskim stole. To samo dotyczy wesel. Ludzie pomyślcie rozsądnie. Żenada.