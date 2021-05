Odmrożenie hoteli. Pojechałem sprawdzić, czy nad morzem już tłumy

Zobacz także: Miliardy złotych strat. Otwarcie hoteli to "długi powrót do normalności"

Rozczarowanie po rozmrożeniu

Apartamenty popularniejsze

Skoro jednak na ulicach kurortu ludzi sporo, to czemu frekwencja w hotelach była raczej kiepska? Hotelarze, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że to turyści jednodniowi z większych miast. Na przykład ze Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Stargardu, niektórzy przyjechali z Poznania.

Bo nocleg w hotelu to ciągle nie to samo, co przed pandemią. Baseny są zamknięte, podobnie jak strefy spa czy kawiarnie. Odpada też wizyta w klasycznym, hotelowym barze. Choć na to co poniektóre hotele znalazły receptę, organizując bary na świeżym powietrzu, w których drinka można wziąć na wynos.