Odszkodowania dla firm. Specustawa może pomóc każdemu

- Rozmawiamy o tym, jaką formą tej pomocy objąć osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czyli żeby ta pomoc trafiła nie tylko do firm, ale także do tych, którzy są na tzw. samozatrudnieniu, albo prowadzą mikrofirmy - przyznał senator Kwiatkowski.

Zapowiedział, że we wtorek w Senacie odbędą się szerokie konsultacje przedstawicieli branż w celu wypracowania ostatecznego kształtu projektu ustawy, wprowadzenia do niego poprawek, które będą zgodne z oczekiwaniami tych środowisk. Poinformował, że Senat ma zająć się projektem na najbliższym, lutowym posiedzeniu plenarnym.

- Mimo takiego stanu prawnego, Rada Ministrów nie zdecydowała się na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Oznacza to po pierwsze, że wszystkie działania organów władzy państwowej polegające na ograniczaniu wolności i praw obywatelskich, budzą daleko idące wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją, a po drugie, że rząd unika stosowania instrumentów prawnych, które znalazłyby zastosowanie, gdyby stan klęski żywiołowej wprowadzono" - wynika z treści projektu.