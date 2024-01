Odwrót od węgla. PGE wyłącza bloki węglowe w Rybniku

O wyłączeniu dwóch bloków węglowych PGE poinformowała w serwisie X.

31 grudnia 2023 r., po pięćdziesięciu latach pracy, zakończono eksploatację dwóch najstarszych węglowych bloków energetycznych nr 3 i 4 w Elektrowni Rybnik, należącej do PGE GiEK – przekazała spółka.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Nowy program rządu już pewny. Ekspert: rynek przejęli spekulanci

Oba bloki docelowo zastąpi blok gazowo-parowy o mocy 882 MW. Spółka zamówiła go w lutym 2023 r., a wystartować ma w grudniu 2026 r.

Blok gazowy zamiast węglowych

W kolejnym wpisie prezes PGE Wojciech Dąbrowski zaznaczył, że wyłączenie starych bloków węglowych to element prowadzonej przez koncern transformacji energetycznej. Docelowo wszyscy wytwórcy mają odchodzić od rozwiązań emitujących sporo zanieczyszczeń na energetykę nisko- i zeroemisyjną.

Budowany obecnie w Rybniku największy w Polsce blok gazowo-parowy o mocy 882 MW skutecznie zastąpi wyłączane bloki węglowe, zapewniając stabilne dostawy energii dla całego regionu – zapowiedział Wojciech Dąbrowski.

"Nowa jednostka znacznie ograniczy emisje pyłów i tlenków siarki, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie, a dzięki znacznemu spadkowi emisji CO2 ograniczony zostanie wpływ kosztów uprawnień do emisji CO2 na wytwarzanie energii" – ocenił szef PGE.

Chodzi mu o unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). System nałożył opłaty za emisję dwutlenku węgla m.in. na energetykę i lotnictwo. Polega on na tym, że firmy emitujące CO2 muszą wykupywać certyfikaty na to zezwalające.

Zmiany w elektrowni w Rybniku

Bloki nr 3 i 4 to kolejne z bloków 200 MW wyłączonych w Elektrowni Rybnik. Bloki nr 1 i 2 (które również są tzw. dwusetkami) były oddane do użytku z końcem 1972 r. i na koniec maja 1973 r. Koncern wyłączył je w 2021 r.

Z kolei bloki nr 3 i 4 były oddawane do użytku odpowiednio w październiku 1973 r. i z końcem stycznia 1974 r. Wszystkie zastąpić ma wspomniany blok gazowo-parowy.

Natomiast w tym zakładzie nadal pracują bloki nr 5-8 o łącznej mocy 900 MW brutto. Oddane były do użytku w 1978 r.

Nowy blok parowo-gazowy

Wartość tej inwestycji szacuje się na ok. 4 mld zł netto. Jednostkę buduje konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Siemensa. Blok ma zużywać ok. 1 mld m sześc. gazu rocznie.

Gaz ten płynąć będzie gazociągami Gaz-Systemu. W poniedziałek operator przesyłowego gazu podpisał umowy na budowę gazociągów Racibórz–Rybnik o długości 38,7 km oraz Kędzierzyn Koźle–Racibórz o długości 37 km.

Oba te zamówione gazociągi (wraz z gazociągiem przyłączeniowym o długości 4,5 km) utworzą 80-kilometrowy odcinek sieci przesyłowej, doprowadzający paliwo do bloku 882 MW w Rybniku. Przekazanie obu gazociągów do eksploatacji jest planowane na drugi kw. 2026 r.

Powstający obecnie blok gazowo-parowy w Rybniku jeszcze w grudniu 2022 r. uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy. Zacznie on obowiązywać od 2027 r.

Elektrownia w Rybniku

Elektrownia Rybnik trafiła do Grupy PGE przed kilkoma laty. Polska spółka przejęła do niej prawa od francuskiego koncernu energetycznego EdF. W strukturze Grupy elektrownia początkowo należała do spółki PGE Energia Ciepła, a obecnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.