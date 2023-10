Odwrót od wyprzedaży spółek. Europejskie państwa dostrzegły swój błąd i zmieniają strategię

Francja nie dopuszcza zagranicznego kapitału, Węgry nacjonalizują

Kiedy zatem inwestor zagraniczny chce w spółkach z tych sektorów nabyć co najmniej 10 proc. praw głosu w notowanej na giełdzie spółce lub 25 proc. w spółce nienotowanej, uruchamiana jest procedura kontroli inwestycji zagranicznych. Pozwala to utrzymać kontrolę państwu w tych podmiotach.

Z kolei rząd Viktora Orbana na Węgrzech postawił sobie za cel zwiększenie obecności państwa w strategicznych sektorach gospodarki (m.in. bankowość, energetyka, telekomunikacja, media czy infrastruktura). Osiąga to m.in. za sprawą regulacji podatkowych. W efekcie państwo zwiększyło udział w sektorze bankowym do ok. 60 proc., a w energetycznym – do ponad 50 proc.