Ofiary typowali pod bankami. Szajka Gruzinów miała swój sposób

Kradli metodą "na kolec"

– Ich ofiarą był mężczyzna, który do banku przyjechał smartem, kiedy zorientował się, że ma uszkodzoną oponę od razu pojechał do warsztatu i to tam sprawcy wykorzystali jego nieuwagę i ukradli mu teczkę z pieniędzmi i dokumentami. Nie spodziewali się, że kiedy będą odjeżdżać z łupem zostaną dynamicznie zatrzymani przez policjantów z Wawra – opowiedziała podinsp. Joanna Węgrzyniak.