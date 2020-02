Ogłoszenia o pracę w Niemczech. Poszukiwani agenci wywiadu

W Federalnej Służbie Wywiadowczej (BND), odpowiedzialnej za rozpoznanie cywilne i wojskowe za granicą, jest ponad 30 wakatów, z czego połowa w obszarze IT. W tym roku policja federalna ma do obsadzenia około 2150 stanowisk.

Dramatyczna „walka o talenty"

Prawie wszystkie urzędy i instytucje, nie tylko policja, szukają specjalistów IT – i to nie tylko w zakresie cyberprzestępczości i bezpieczeństwa, ale także w dziedzinie mediów społecznościowych – mówi Thomas-Gabriel Ruediger, kryminolog z Wyższej Szkoły Policyjnej Brandenburgii. – Obsadzenie tych stanowisk odpowiednimi ludźmi jest poważnym wyzwaniem, czy to na szczeblu federalnym, czy landowym – mówi Ruediger.

Hans-Wilhelm Duenn z Rady ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego Niemiec uważa, że kampanie reklamowe BKA i Urzędu Ochrony Konstytucji to dowód na to, jak dramatyczna stała się „walka o talenty”.

Kwestia pieniędzy i wizerunku

To dlaczego w urzędach brakuje specjalistów? – Z jednej strony chodzi o pieniądze. Dobry ekspert IT może otrzymywać w sektorze prywatnym pensje, które są nie do pomyślenia w sektorze publicznym – mówi Ruediger. Ponadto wizerunek publicznego pracodawcy nie jest porównywalny z wizerunkiem start-upów lub innych firm. – To zniechęca wielu, którzy nie kojarzą służby publicznej z kreatywną pracą – uważa ekspert.