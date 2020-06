Ognisko koronawirusa w fabryce mrożonek w powiecie pajęczańskim. Powołano sztab kryzysowy

"Anita" z Działoszyna (niedaleko Pajęczna w woj.łódzkim) to jeden z największych pracodawców w okolicy. Produkuje lody i mrożonki na rynek krajowy i zagraniczny. To, że wybuchło tam lokalne ognisko koronawirusa stało się jasne, gdy jedna z zatrudnionych kobiet zgłosiła się do lekarza z objawami zbliżonymi do grypy. Gdy okazało się, że ma COVID-19, pracodawca na własny koszt przebadał część pracowników – informuje TVN 24.