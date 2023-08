Ogromny kryzys. Mają 113 proc. inflacji. Są napady na sklepy

Bank centralny Argentyny spodziewa się, że miesięczna inflacja w sierpniu przyspieszy niemal dwukrotnie w porównaniu z lipcem, po dewaluacji peso przez rząd, co jest kolejnym sygnałem, że sytuacja gospodarcza szybko się pogarsza - informuje Bloomberg.

Argentyna tonie w kryzysie

Jeden z czołowych argentyńskich ekonomistów, Roberto Cachanosky, w wywiadzie dla rozgłośni Radio Rivadavia prognozuje wobec niejasnej perspektywy co do rezultatów wyborczych "dalsze przyspieszenie procesu inflacyjnego w Argentynie" i "dalszą ucieczkę społeczeństwa od waluty krajowej".

Rośnie liczba napadów na sklepy

"Zaczęło się w minioną sobotę w prowincji Mendoza, a zaraz potem w prowincji Buenos Aires: dziesiątki młodych ludzi wpada do sklepów na motocyklach i zgarniają wszystko, co im wpadnie w rękę. Ci rabusie zabierają nie tylko towar, ale rozwalają wszystko, co po drodze, a niekiedy także podpalają sklepy" - pisze "La Nacion".