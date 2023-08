Odważna decyzja. Węgry idą za ciosem

Węgry - zgodnie z oczekiwaniami rynku - obniżyły jednodniową stopę depozytową overnight o 100 punktów bazowych do 14 proc. Jednocześnie bank zdecydował o utrzymaniu stopy bazowej na poziomie 13 proc.

Węgry obniżają stopy

Zobacz także: Nowy baner na gmachu NBP. "To obrażanie nas wszystkich"

"Forint utrzymał zyski po decyzji w sprawie stóp procentowych, umacniając się o 0,5 proc. w stosunku do euro i zwiększając swoje zyski od początku roku do 4,7 proc. w stosunku do wspólnej waluty" - informuje Bloomberg.