Kuriozalna sytuacja na Węgrzech. Orban jest niezatapialny

Szukają winnych poza krajem

W związku z przeświadczeniem wyborców Fideszu, że rząd nie ponosi winy za obecną sytuację gospodarczą, ogólne poparcie dla partii politycznych pozostaje stabilne. Na koalicję Fidesz-KDNP chce głosować ok. 30 proc. Węgrów, podczas gdy najpopularniejsza partia opozycyjna – Koalicja Demokratyczna – może liczyć jedynie na 12-13 proc.

"Rząd rozkręca inflację"

Decyzje węgierskiego rządu budzą jednak dużą krytykę wśród ekspertów. - Nawet szef banku centralnego Węgier zgłasza zastrzeżenia do polityki premiera Viktora Orbana - komentował w lutym w programie "Newsroom" WP Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodnie j. - Przypomnę, że rząd zdecydował o zamrożeniu cen niektórych produktów, energii czy paliw. Efekt jest taki, że to sztuczne zamrożenie firmy i producenci odbijają sobie w podnoszeniu cen innych produktów. Rząd swoją polityką zatem inflację rozkręca – mówił Balcer.

Z kolei w kwietniu agencja Bloomberga przypominała, że węgierski bank centralny obwiniał dotychczasowe decyzje rządu o nakręcanie inflacji. Jak oceniał bank, wprowadzenie cen maksymalnych na część produktów spowodowało, że sklepy odrabiały sobie utracone zyski na tych produktach, których nie dotyczą regulacje - i mocniej podnosiły ich ceny. W ten sposób duże sieci handlowe miały też odbijać sobie to, co musiały oddać do państwowego budżetu w ramach wprowadzonego w ubiegłym roku nowego podatku od nadzwyczajnych zysków.