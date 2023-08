Rząd Orbana zdecydował. Ceny wzrosły o kilkadziesiąt procent

Jarosław Wiel... 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Trochę to zalatuje komuną. Monitorowanie cen w necie jest ok. U nas powinni też to wprowadzić szczególnie dla aptek. Ceny z kosmosu i różnice kolosalne- nie mówię tu o lekach refundowanych - tak dla przypomnienia pieniaczom.