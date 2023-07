Pierwsza taka sytuacja od dawna. Są najnowsze dane o inflacji

Jak podał GUS (szybki szacunek) w okresie lipiec 2022 r. - lipiec 2023 r. żywność zdrożała o 15,6 proc., a nośniki energii o 16,7 proc. Paliwa do prywatnych środków transportu staniały aż o 15,5 proc.

Inflacja w Polsce będzie dalej spadać, jednak wolniej

Jak ostrzegają eksperci, o pierwsze spadki tempa wzrostu cen było stosunkowo łatwo, o kolejne ma być już znacznie ciężej. Jednak zgodnie z prognozami do końca roku odczyty mogą zejść nawet do ok. 7,5 proc. Taki scenariusz przewidują ekonomiści z Pekao. Podobnego zdania są ekonomiści Banku Ochrony Środowiska.