Obniżka stóp procentowych. Oto co sądzą eksperci

Stopa jest taka, bo tak wyszło ze statystyk banksterów. Jest to maksymalna stopa która zapewnia skubanie kredytobiorców w taki sposób żeby masowo nie ogłaszali bankructwa konsumenckiego bo to zagroziło by bankom tak jak w 2008 w USA czy w Grecji. A skubanie oszczędności to już inna sprawa. Tu nie ma żadnych zasad. Banki nie potrzebują depozytów bo same kreują pusty pieniądz.