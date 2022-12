Oligarchowie odzyskają dostęp do pieniędzy? UE gotowa do poluzowania sankcji

EUobserver podaje, że chodzi o: Andrieja Mielniczenkę (EuroChem) i jego żonę Aleksandrę, Dmitrija Mazepina (Uralchem), Wadima Moszkowicza (Rusagro), Andrieja Guriewa (FosAgro) i Wiaczesława Mosze Kantora (Akron). Zgodnie z nową koncepcją polityków unijnych cała piątka miałaby odzyskać dostęp do swoich kont założonych w zachodnich bankach.

Unia gotowa poluzować sankcje

W czwartek przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej negocjowali przez 11 godzin kwestię poluzowania sankcji. Większość krajów miała się opowiedzieć za odmrożeniem kont oligarchów, jeśli będzie to "absolutnie konieczne". EUobserver tłumaczy to kryzysem żywnościowym na świecie.

Dzięki takiemu krokowi – zdaniem UE – udałoby się zwiększyć finansowanie i szybkość dostaw żywności i nawozów do biednych państw (szczególnie afrykańskich ).

Polska i Litwa zgłosiły sprzeciw

Podobne głosy napływają z Polski. – Jesteśmy temu (zwolnieniu oligarchów z sankcji - przyp. red.) zdecydowanie przeciwni. Kiepska i tandetna insynuacja jakoby Polska była zwolennikiem zmniejszania, łagodzenia sankcji ma bardzo krótkie nogi. Mówię stąd wprost i bardzo jednoznacznie: Polska jest za wzmocnieniem sankcji; wzywamy wszystkie inne kraje, a zwłaszcza Niemcy, Francję, Holandię do uszczelnienia sankcji, do wzmocnienia sankcji i do ich przedłużenia – mówił Mateusz Morawiecki przed szczyrem w Brukseli.