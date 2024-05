ONZ alarmuje: zapasy paliwa w Strefie Gazy wystarczą na jeden dzień

Siły izraelskie blokują nam dostęp do przejścia granicznego między Strefą Gazy i Egiptem w Rafah, oznacza to ograniczenie dostaw pomocy humanitarnej do palestyńskiej półenklawy w sytuacji, gdy zapasy paliwa wystarczą tam tylko na jeden dzień - zaalarmowało we wtorek Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).