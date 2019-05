Opłata paliwowa wyższa przez kolejne lata. To plan Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów planuje zmiany ustawowe, dzięki którym obniżone stawki akcyzy na paliwa silnikowe i jednocześnie wyższe stawki opłaty paliwowej zostaną utrzymane do 2021 r. Wynika to z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, co opisuje PAP. Mowa o zmianie ustaw o: podatku akcyzowym, autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym oraz Funduszu Kolejowym.

Czasowe obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych obowiązuje w latach 2015-2019. Kształtuje się w zależności od rodzaju paliwa - o 25 złotych na 1000 litrów, o 25 złotych na 1000 kilogramów lub o 0,50 złotego na gigadżul.

Jednocześnie obowiązują podwyższone o tyle samo dla poszczególnych paliw stawki opłaty paliwowej. Wpływy z tytułu opłaty zasilają Krajowy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy. Proponowana zmiana przewiduje przedłużenie obowiązywania przepisów i stawek do końca 2021 r.

Jak szacuje resort finansów, co zamieszczono w wykazie do projektu ustawy, w latach 2020-2021 wpływy do budżetu z akcyzy od paliw spadną o ok. 700 mln zł rocznie, z kolei przychody z opłaty paliwowej wzrosną o taką samą kwotę.

W sumie do kasy Funduszu Kolejowego w latach 2020-2021 ma wpłynąć dodatkowy 1,1 mld zł. Pozostałe środki (ok. 300 mln zł) pozostaną do dyspozycji Krajowego Funduszu Drogowego.

"Dzięki takim zmianom, Fundusz Kolejowy zostanie w latach 2020-2021 zasilony dodatkowymi środkami, które zostaną przeznaczone na realizację ustawowych zadań Funduszu" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z założeniami, Rada Ministrów ma przyjąć ten projekt na początku drugiej połowy roku.

