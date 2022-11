Opłaty skarbowe – wszystko, co chciałbyś o nich wiedzieć

OBIEKTYWNY 21 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

UWAGA !!!!!! UWAGA !!!!!! Podatki to nic innego jak Haracze od uczciwych obywateli na rzecz Państwa Polskiego, które później trafiają do Skarbu Państwa Polskiego. Te podatki w większości sa wykorzystywane na wydatki przedstawicieli władz RP w formie różnych wynagrodzeń i dodatkowych premii, oraz sa wydatkowane w bardzo dużych ilościach do kieszeń ludzi zasiadających w takich instytucji jak PZPN, gdzie trenerowi kadry Polskiej płaci sie miesięcznie od 200,000 tyscy PLN miesięcznie do 300,000 tysięcy PLN miesięcznie za prace która w większości jest jego Hobby a nie ciezkim i odpowiedzialnym stanowiskiem pracy. Takich przykładów można podawać bez liku !!!!!! Nasze pieniądze trafiają do kieszeń złodziei i oszustów !!!!!! A jak nie płacisz podatków , to tak jak za czasow średniowiecza władza zabierze ci wszystko na co zapracowałem uczciwa praca !!!!!!! Podatek to przymusowe Haracze w formie zorganizowanych grup przestępczych, a ich przestawiecielami sa Mafie Urzędnicze i ich biurokraci !!!!!! Władza RP bogaci sie naszymi pieniedzmi, a sami obywatele zna w nędzy i na pograniczu rynsztoku !!!!!!