Orban szuka pomocy w Pekinie. Potrzebuje pieniędzy

Orban szuka pomocy z Chin w finansowaniu inwestycji

Portal dodaje, że jest mało prawdopodobne, aby Węgry spełniły kryteria potrzebne do odblokowania pozostałej części funduszy spójności. W grudniu Komisja Europejska odmroziła 10,2 mld euro z 22 mld euro przewidzianych dla Węgier na lata 2021-2027, pozytywnie oceniając zmiany w systemie sądownictwa w tym kraju. Pozostałe środki, wraz z wartym ponad 10 mld euro Krajowym Planem Odbudowy, pozostają jednak zablokowane.

Nowe projekty kolejowe mogą też skutkować problemami z unijnymi organami regulacyjnymi – podkreśla VSquare. "Wynikają one z e wentualnego wykorzystania chińskiej technologii, która nie jest zgodna ze standardami UE " – dodaje portal.

Chiny i Węgry coraz bliżej

"Węgry są ważne dla Chin, ponieważ są dobrze zlokalizowanym państwem członkowskim UE oraz mają stabilne środowisko polityczne i gospodarcze" – ocenia dyrektor Centrum Eurazji i ekspert ds. Chin Levente Horvath, cytowany przez portal Index. "Węgry i Chiny podzielają podobne poglądy na ewolucję porządku światowego, a współpraca gospodarcza między oboma krajami również przyczyniła się do pogłębienia stosunków" – dodał analityk.

Portal Szabad Europa, węgierski serwis Radia Wolna Europa, informował kilka dni temu, że podczas majowej wizyty Xi może dojść do ogłoszenia kolejnej dużej chińskiej inwestycji na Węgrzech. Chodzi o firmę Great Wall Motors (GWM), ósmego co do wielkości chińskiego producenta samochodów elektrycznych, który miałby otworzyć swoją pierwszą europejską fabrykę w Bicserd, niedaleko Peczu w południowo-wschodnich Węgrzech.