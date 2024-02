Orban znów jątrzy: Europa nie może sobie pozwolić na dalsze finansowanie Ukrainy

Orban o finansowaniu Ukrainy

- My, Europejczycy, nie jesteśmy wystarczająco silni, aby Rosjanie traktowali nas poważnie. To jest gra o władzę. To wojna. Musimy więc pokazać siłę i jasno zakomunikować Rosjanom: my mamy interesy i wy macie interesy i na tej podstawie możemy zawierać porozumienia – wyjaśnił premier Węgier.