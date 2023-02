Orędzie Putina. Zapowiada fundusz mieszkaniowy dla pracowników zbrojeniówki

Władimir Putin od początku orędzia uderzał w znane już tony. Za całe zło świata odpowiada "Zachód", który jest winien tego, co dzieje się w "nazistowskiej Ukrainie". W opinii rosyjskiego dyktatora Rosja "wyzwala obywateli z rąk kijowskiego reżimu", rosyjska armia ma szczególnie dbać o przyszłość dzieci, żeby nie musiały dorastać w zgniłym Zachodzie, który zezwala na małżeństwa homoseksualne.

Prezydent Rosji zaproponował też stworzenie specjalnego funduszu mieszkaniowego dla pracowników przemysłu zbrojeniowego. W ten sposób Putin chce "kupić" kolejnych żołnierzy, co dzieje się już od miesięcy. Milionowe premie, odszkodowania czy amnestia. Lista przywilejów przewidzianych dla rosyjskich żołnierzy i ich rodzin jest imponująca - pisaliśmy na money.pl.

Orędzie Putina. Mówił o gospodarce

Jak donosi Ria Novosti, przedsiębiorcy czekali na jasne sygnały , jakie są oczekiwania rosyjskiego rządu wobec nich. W zamian chcą uzyskać więcej swobody i wsparcia tam, gdzie jest im to potrzebne.

Putin podkreślał, że kraj będzie wspierać biznes, wspominał o ulgach podatkowych, jeśli firmy będą stawiać m.in. na rodzimą technologię w sektorze IT, szczególnie w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Rosja miała "być uzależniona od zachodniej technologii" i to ma ulec zmianie. Kluczem do rozwoju kraju ma być wolność w przedsiębiorczości.