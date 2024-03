Orlen kupi Leżajsk? Poseł pyta ministerstwo

"Decyzją koncernu holenderskiego Heineken, reprezentowanego na polskim rynku piwnym przez Grupę Żywiec SA, w dniu 23 sierpnia 2023 roku zakończono produkcję piwa w legendarnym Browarze Leżajsk. Browar generował zyski, chociaż wykorzystywał zaledwie 60 proc. swoich mocy produkcyjnych. Koncern Heineken był doskonale zorientowany, że Browar Leżajsk ma ogromny potencjał rozwoju, m.in. dzięki tradycjom browarniczym, rozpoznawalnej marce piwo Leżajsk, obecności dużych zasobów wody oligoceńskiej. Woda ta charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi i smakowymi i stanowi jeden z podstawowych surowców do produkcji piwa" - napisał poseł w interpelacji do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Orlen kupi Leżajsk? Jest poselska interpelacja

"Zakup Browaru Leżajsk przez PKN Orlen byłby korzystny dla spółki" - przekonuje polityk."Pełna moc produkcyjna Browaru Leżajsk to ok. 2 000 000 hektolitrów rocznie, w tym 1 500 000 hektolitrów wg nowej technologii oraz 500 000 hektolitrów wg starszej technologii pozwalającej produkować piwa np. kraftowe. Dystrybucja piwa Leżajsk we wszystkich stacjach paliwowych Orlen zagwarantuje wysoki wolumen sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym, generując wysoki obrót i wysokie zyski. Dzięki wysokiej jakości wody istnieje możliwość produkcji wody mineralnej mogącej zaopatrywać stacje paliwowe Grupy Orlen. Browar Leżajsk pomimo niewykorzystania pełnych mocy produkcyjnych permanentnie generował zyski. Browar Leżajsk w istniejącej instalacji ma elementy technologii (młyn, kadzie zacierne, kadzie warzelne, kadzie filtracyjne, zbiorniki fermentacyjne, instalacje chłodnicze) mogące stanowić część instalacji do produkcji bioetanolu" - pisze w interpelacji poseł Konfederacji.